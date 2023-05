Ein Römer lässt die Roma träumen: Mit seinem Siegtor gegen Bayer Leverkusen (1:0) im Halbfinal-Hinspiel der Europa League brachte Edoardo Bove das Stadio Olimpico zum Beben - und bescherte der AS Rom eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in der BayArena. "Es war großartig", sagte das 20 Jahre alte Eigengewächs nach Abpfiff bei RTL mit breitem Grinsen, "ich habe alles reingehauen."

In seinem achten Europa-League-Spiel war es der erste Treffer für Bove, zuvor hatte der zentrale Mittelfeldspieler in seiner noch jungen Karriere "nur" zweimal in der Serie A getroffen. "Wir haben einen guten Job gemacht", sagte der Youngster, der nach der Pause im Zusammenspiel mit Mittelstürmer Tammy Abraham den Römer Brustlöser besorgt hatte: "In der zweiten Halbzeit sind wir aggressiv auf den Platz gegangen und hatten mehr Power und Intensität."

Dank seines Tores in der 63. Minute steht für die Roma die Tür zum zweiten internationalen Endspiel nacheinander weit offen - im vergangenen Jahr hatte das Team von Star-Trainer Jose Mourinho in der neu eingeführten Conference League triumphiert.

Gleichzeitig schmälerte der italienische U21-Nationalspieler die Leverkusener Hoffnungen auf ihr erstes europäisches Endspiel seit 21 Jahren. Das Besondere: Bei Bayers letztem Finale gegen Real Madrid (1:2) in der Champions League war Bove noch nicht einmal geboren. Der Italiener erblickte erst einen Tag später, am 16. Mai 2002, das Licht der Welt.

Nun möchte er kommende Woche, zwei Tage nach seinem 21. Geburtstag, im "harten" Rückspiel erneut den Spielverderber geben. "Wir haben eine positive Energie", sagte Bove, "und versuchen, auch das zweite Spiel zu gewinnen."