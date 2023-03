London (SID) - Die englische Fußball-Ikone Gary Lineker kehrt nach seiner zwischenzeitlichen Suspendierung zur BBC zurück und wird beim britischen TV-Sender wieder die Zusammenfassung des Premier-League-Spieltags moderieren. Das gab BBC-Generaldirektor Tim Davie am Montag bekannt.

"Gary ist ein wertvoller Teil der BBC - und ich weiß, was die BBC für Gary bedeutet", ließ Davie per Mitteilung verlauten: "Ich freue mich darauf, dass er die Sendung am kommenden Wochenende präsentiert." Auch Lineker gab seine Rückkehr bekannt. "Nach ein paar surrealen Tagen freue ich mich, dass wir einen Ausweg gefunden haben", schrieb der 62-Jährige bei Twitter: "Ich kann es kaum erwarten, am Samstag wieder auf meinem Moderatoren-Stuhl zu sitzen."

Die Kontoverse um Linekers Kritik an der britischen Asylpolitik hatte im Vereinigten Königreich hohe Wellen geschlagen. Politik, Gesellschaft und Sport waren darin involviert. Auf die Absetzung Linekers als Moderator der Highlight-Sendung "Match of the Day" (dem britischen Pendant zur Sportschau) folgte ein riesiger Aufruhr.

Aus der sonst eineinhalb Stunden dauernden Sendung wurde am vergangenen Samstagabend eine 20 Minuten dauernden Clip-Show ohne Kommentare, Interviews oder Analysen. Da TV- und Radio-Moderatoren anderer Sendungen aus Solidarität in den Streik traten, musste sich die BBC für die zahlreichen Programmänderungen entschuldigen.