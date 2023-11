Der frühere Bayern-Star Giovane Elber fürchtet für die Zukunft des Fußballs das Aussterben "echter" Mittelstürmer. "In der Jugend wird anders ausgebildet", sagte der 51-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Die Trainer suchen keine echten Mittelstürmer mehr, Talente sollen alles können. Vielleicht sterben echte Angreifer in ein paar Jahren aus." Dies sei kein rein deutsches Phänomen, sondern auch in Brasilien spürbar.

Ein ähnlicher Spielertyp wie er selbst früher sei beispielsweise Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund, der am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Klassiker gegen Bayern München antritt. Füllkrug sei ein Mittelstürmer alter Schule, "die Mannschaft muss ihn in Szene setzen, damit er trifft". Er "vermisse diese klassischen Neuner" zunehmend, klagte Elber.

Ein Harry Kane sei bei aller Qualität beispielsweise genau das Gegenteil. "Er bewegt sich auf dem ganzen Platz, kombiniert mit seinen Mitspielern, bereitet Tore vor", führte der Brasilianer aus: "Kane lässt sich gerne fallen, davon profitieren die schnellen Außenspieler Leroy Sane, Kingsley Coman und Serge Gnabry, die in den freien Raum stürmen können."