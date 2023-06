Die finnische Fußball-Nationalmannschaft ist in der EM-Qualifikation mit Tabellenführer Slowenien in der Gruppe H gleichgezogen.

Die finnische Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland zum Tabellenführer Slowenien in der Gruppe H aufgeschlossen. Das Team um den Leverkusener Torhüter Lukas Hradecky besiegte die Slowenen mit 2:0 (1:0).

Im Olympiastadion in Helsinki erzielten der ehemalige Bundesligaspieler Joel Pohjanpalo (13.) und Oliver Antman (64.) die Tore. Beide Treffer bereitete der Ex-Schalker Teemu Pukki vor. Beide Teams führen mit je 4:3 Toren und sechs Punkten gemeinsam die Gruppe an.