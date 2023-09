Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation einen wichtigen Sieg gefeiert. In Irland setzte sich das Team von Bondscoach Ronald Koeman verdient mit 2:1 (1:1) durch. Polen dagegen muss nach dem blamablen 0:2 (0:1) in Albanien um sein Ticket für die EURO 2024 in Deutschland bangen.

Der eingewechselte Hoffenheimer Torjäger Wout Weghorst erzielte in Dublin in der 56. Minute den Siegtreffer für Oranje. Zuvor hatte Cody Gakpo (19., Foulelfmeter) die frühe Führung von Adam Idah (4., Handelfmeter) ausgeglichen.

Die Niederlande, die im März 0:4 gegen Vizeweltmeister Frankreich verloren hatten, feierten somit trotz schwacher erster Halbzeit den dritten Sieg im vierten Qualifikationsspiel. Sie liegen mit neun Zählern punktgleich mit Griechenland, das eine Partie mehr absolviert hat, hinter den Franzosen (15 Punkte) auf Rang zwei der Gruppe B.

Polen dagegen kassierte in der Gruppe E den nächsten herben Rückschlag. Auch der ehemalige Weltfußballer Robert Lewandowski, der in der Startaufstellung stand, konnte die dritte Niederlage im fünften Quali-Spiel nicht verhindern. Jasir Asani (37.) und Mirlind Daku (62.) trafen für den neuen Tabellenführer aus Albanien.

Polen ist mit sechs Punkten bei noch drei verbliebenen Spielen nur Vierter. Tschechien (acht Punkte), das erst vier Partien absolviert hat, belegt den zweiten Rang, der ebenfalls zur EM-Teilnahme berechtigt.