Für Otto Rehhagel ist es schwierig, sich auf seinen größten Erfolg in seiner langen Fußball-Trainerkarriere festzulegen. Zur Auswahl stehen vor allem der EM-Sensationstriumph mit Griechenland 2004 und der Meisterschaftserfolg mit dem 1. FC Kaiserslautern 1998, als "König Otto" die Roten Teufel als Aufsteiger zum Bundesliga-Titel führte.

"Das Leben besteht aus verschiedenen Episoden, deshalb ist das schwer zu sagen, welcher Erfolg der größte und wichtigste war. Der nachhaltigste ist der EM-Titelgewinn mit Griechenland. Das hat ja damals keiner für möglich gehalten", sagte Rehhagel, der am Mittwoch sein 85. Lebensjahr vollendet, im SID-Interview.

Die Kritik an der griechischen Spielweise bei der EURO 2004 in Portugal lässt ihn kalt. "Da gibt es nur eins: Klappe halten und Beifall klatschen", sagte der gebürtige Essener, der zuletzt 2012 in der Bundesliga ( Hertha BSC) tätig gewesen war. Seine griechische Mannschaft habe damals "Portugal mit dem jungen Cristiano Ronaldo im Eröffnungsspiel und im Finale gegen das heimische Publikum zweimal geschlagen".