In der englischen Premier League ist dem FC Arsenal ein gelungener Saisonstart gegen Nottingham Forest gelungen.

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz ist mit seinem neuen Klub erfolgreich in die neue Saison der englischen Premier League gestartet. Einen Tag nach dem Auftaktsieg von Meister Manchester City gelang dem 24-Jährigen mit dem FC Arsenal ein 2:1 (2:0) gegen Nottingham Forest. Eddie Nketiah (26.) und Buyako Saka (32.) trafen in einer starken ersten Halbzeit für den englischen Vizemeister. In der abwechslungsreichen Schlussphase erzielte der Ex-Unioner Taiwo Awoniyi (83.) den Anschlusstreffer.

Havertz war vor der Saison für umgerechnet rund 75 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Gunners gewechselt. Abgesichert vom auch vom FC Bayern umworbenen Declan Rice, der für 116 Millionen Euro von West Ham United gekommen war, spielte er diesmal wie Mannschaftskapitän Martin Ödegaard im offensiven Mittelfeld. Im Supercup (Community Shield), den Arsenal sechs Tage zuvor 4:1 im Elfmeterschießen gegen ManCity gewonnen hatte, war Havertz als Sturmspitze aufgelaufen.

Triple-Sieger Manchester City hatte die Jagd nach seinem historischen vierten Meistertitel in Folge einen Tag zuvor ebenfalls mit einem Sieg eröffnet. Beim 3:0 (2:0) bei Aufsteiger FC Burnley war Torjäger Erling Haaland mit einem Doppelpack gleich wieder der überragende Spieler.