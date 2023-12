Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat sich mit dem FC Arsenal im spannenden englischen Titelrennen zurückgemeldet. Eine Woche nach der 0:1-Pleite bei Aston Villa und dem Verlust der Tabellenführung besiegten die Londoner am Sonntag Brighton and Hove Albion mit 2:0 (0:0) und zogen vorerst wieder am FC Liverpool vorbei.

Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp empfangen am Abend (17.30 Uhr/Sky) den alten Rivalen Manchester United. Auch Aston Villa überholte zunächst dank des turbulenten 2:1 (0:1) beim FC Brentford mit zwei Roten Karten Liverpool.

Gabriel Jesus erzielte per Kopf nach einem Eckball von Bukayo Saka die Führung für die Gunners (53.). Havertz sorgte im Duell mit seinem Nationalmannschaftskollegen Pascal Groß für die Entscheidung (87.). Alex Moreno (77.) und Ollie Watkins (85.) drehten in der Schlussphase die hitzige Parallelpartie zugunsten von Villa.

Am Samstag war Kapitän Tom Lockyer vom Aufsteiger Luton Town mit einem Herzstillstand auf dem Platz zusammengebrochen. Das Spiel beim AFC Bournemouth wurde abgebrochen. Kurz nach dem großen Schock gab es leichte Entwarnung: Lockyer sei ansprechbar und in einem stabilen Zustand, die Familie im Krankenhaus an seiner Seite.

Triple-Gewinner Manchester City kam ohne den verletzten Torgaranten Erling Haaland über ein 2:2 (1:0) gegen Crystal Palace nicht hinaus.