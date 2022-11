Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat durch seine erste Niederlage der Saison die Tabellenführung in La Liga an den FC Barcelona verloren.

Madrid (SID) - Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat durch seine erste Niederlage der Saison die Tabellenführung in La Liga an den FC Barcelona verloren. Die Königlichen verloren am Montag beim Stadtrivalen Rayo Vallecano 2:3 (2:2). Nach 13 Spieltagen liegt der Champions-League-Sieger mit 32 Punkten wieder knapp hinter Barca (34), das bereits am Samstag 2:0 gegen UD Almeria gewonnen hatte.

Ohne den angeschlagenen Nationalspieler Antonio Rüdiger (Hüfte), Torjäger Karim Benzema (Oberschenkel) und den erstmals in seiner Karriere rotgesperrten Toni Kroos reichte Real auch eine 2:1-Führung durch die Tore von Luka Modric (37./Foulelfmeter) und Eder Militao (41.) nicht. Alvaro Garcia Rivera (44.) und Oscar Trejo per Handelfmeter (67.) drehten die Partie für Rayo, das durch Santi Comesana (5.) früh in Führung gegangen war.