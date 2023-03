Hamburg (SID) - Erste Pleite im zweiten Spiel: Nationaltrainer Jürgen Klinsmann (58) hat mit Südkorea das Länderspiel gegen Uruguay mit 1:2 (0:1) verloren. In Seoul trafen Sebastian Coates (10.) und Matias Vecino (63) jeweils nach Standardsituationen für die Südamerikaner, der zwischenzeitliche Ausgleich von Hwang In-beom (51.) war zu wenig für die Mannschaft von Klinsmann.

In der Schlussphase wurde der vermeintliche Ausgleich durch Oh Hyeon-gyu nach einem Videobeweis nicht gegeben, so kassierte Klinsmann vier Tage nach seinem 2:2 im Debüt gegen Kolumbien am Ende die erste Niederlage.

Klinsmann bereitet sein Team derzeit auf die Asienmeisterschaft vor, das Turnier in Katar wird vom 16. Juni bis zum 16. Juli ausgetragen.