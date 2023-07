Lionel Messi sorgt bei seinem neuen Klub Inter Miami weiter für Furore. Der Argentinier erzielte beim 4:0 in der Leagues-Cup-Partie gegen Atlanta United seinen ersten Doppelpack (8., 22.) und führte Miami damit in die K.o.-Runde. Der Weltmeister hatte erst kürzlich bei seinem Debüt gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul mit einem Freistoß in den Winkel den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielt.

In der Liga ist Miami nach elf Spielen ohne Sieg in den Tabellenkeller abgerutscht, im Pokalwettbewerb mit 47 Klubs aus drei Ländern gelang der Auftakt in die Gruppenphase aber dank Messi.

Trainer Gerardo Martino, der mit Messi bereits beim FC Barcelona und der argentinischen Nationalmannschaft zusammenarbeitete, schwärmte vom 36-Jährigen. Der Sieg bei der WM in Katar habe "eine große Last" von Messis Schultern genommen: "Man kann das in allem sehen. In seinem Alltag, in seinen Aussagen, in der Art und Weise, wie er die Spiele angeht. Leo ist befreit und wir können derartige Leistungen häufiger erwarten", sagte Martino.