Köln (SID) - Trotz des herben Rückschlags im Meisterschaftsrennen will Trainer Simone Inzaghi von Inter Mailand den Titel in der Serie A noch nicht abschreiben. "Die Meisterschaft ist voller Überraschungen, es kann noch alles geschehen", sagte der Coach des italienischen Fußball-Meisters nach der 1:2-Pleite im Nachholspiel beim FC Bologna. Inter verpasste den Sprung an die Tabellenspitze und liegt vier Spiele vor Saisonende zwei Zähler hinter Stadtrivale AC Mailand auf Rang zwei.

"Wir können nicht mehr über unser Schicksal bestimmen, doch es ist nicht alles verloren", betonte Inzaghi. Trotz früher Führung durch den früheren Bundesligaprofi Ivan Perisic (3.) hatte Inter das Spiel aus der Hand gegeben, Ersatztorwart Ionut Radu patzte beim zweiten Gegentreffer schwer und verließ unter Tränen das Spielfeld. Nationalspieler Robin Gosens fehlte aufgrund einer Muskelverletzung.

"Inter schickt den Scudetto zum Teufel", titelte die Gazzetta dello Sport in Anspielung auf Milans Spitzname "Diavolo" ( Teufel).