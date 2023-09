Der frühere Bundesligaprofi Rafinha hat sich beim ersten Pokalsieg des FC Sao Paulo in die Geschichtsbücher des brasilianischen Topklubs eingetragen.

Der frühere Bundesligaprofi Rafinha hat sich beim ersten Pokalsieg des FC Sao Paulo in die Geschichtsbücher des brasilianischen Fußball-Topklubs eingetragen. Der 38-Jährige, der von 2011 bis 2019 für Bayern München Titel gesammelt hatte und zuvor zwischen 2005 und 2010 für Schalke 04 aufgelaufen war, nahm am Sonntag nach dem 1:1 (1:1) im Rückspiel gegen CR Flamengo als Kapitän die historische Trophäe entgegen. Im Hinspiel in Rio de Janeiro hatte sich Sao Paulo mit 1:0 durchgesetzt.

Rafinha, seit Januar 2022 im Klub, hatte mit den Bayern neben sieben Meisterschaften und dem Champions-League-Triumph 2013 auch viermal den DFB-Pokal gewonnen. Kolumbiens Superstar James Rodriguez, der von 2017 bis 2019 als Leihgabe von Real Madrid bei Bayern München mitwirkte, wurde von Sao-Paulo-Coach Dorival Junior nicht eingewechselt. Der Trainer hatte bereits im Vorjahr mit Gegner Flamengo den Pokal gewonnen.