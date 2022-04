Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann nimmt ab dieser Woche an einer Sportmanagement-Weiterbildung der Universität St. Gallen teil.

Köln (SID) - Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann kehrt auf die Schulbank zurück: Der 52-Jährige nimmt ab dieser Woche an einer Sportmanagement-Weiterbildung der Universität St. Gallen teil. In dem insgesamt viermonatigen Programm werden Fachbereiche wie Führung von Sportorganisationen, Vermarktung in der Sportbranche oder Sponsoring und Verhandlungstaktik gelehrt.

Auch um aktuelle Entwicklungen wie dem eSport soll es gehen. Vor Lehmann haben in Gerald Asamoah, Heiko Westermann oder Mladen Petric schon weitere prominente Ex-Fußballer an der Fortbildung teilgenommen. Im vergangenen Jahr hatte Lehmann mit dem Verlust seines Aufsichtsratspostens bei Hertha BSC für Aufsehen gesorgt.