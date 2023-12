Der frühere Fußball-Nationalspieler David Odonkor treibt seine Karriere im Reality-TV voran und zieht ins RTL-Dschungelcamp. Das gab der Kölner Sender am Freitag bekannt. Der 39-Jährige kam 16 Mal für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz, unvergessen bleibt seine Torvorlage für Oliver Neuville im Gruppenspiel gegen Polen (1:0) bei der Heim-WM 2006.

Odonkor, der in der Bundesliga für Borussia Dortmund gespielt hatte, beendete 2013 seine aktive Profi-Karriere. Danach trat er bereits häufiger im TV auf, unter anderem zog er 2017 ins "Promi Big Brother"-Haus. "Ich will mir noch nicht so viele Gedanken machen", sagte Odonkor über seine Zeit im Dschungelcamp in Australien (ab 19. Januar).