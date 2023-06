Trotz des missglückten Experiments beim 3:3 gegen die Ukraine mit Dreierkette und Doppelspitze will der Bundestrainer der neuen Taktik festhalten.

Hansi Flick will trotz des missglückten Experiments mit Dreierkette und Doppelspitze an seiner neuen Taktik festhalten. "Wir haben einen Plan, was das Ganze betrifft, das werden wir weiterhin durchziehen", sagte der Bundestrainer nach dem 3:3 (1:2) im 1000. Länderspiel gegen die Ukraine.

Flick hatte seinen System-Test nach einer guten Stunde abgebrochen und auf ein 4-3-3 umgestellt. "Ich glaube nicht, dass wir die Mannschaft überfordern", betonte er jedoch: "Wir brauchen noch ein anderes System. Heute hat das in verschiedenen Situationen nicht geklappt, auch individuell hatten wir ein paar Fehler, die wir nicht machen dürfen."

Allerdings, ergänzte der 58-Jährige, werde er mit seiner Elf an den "Automatismen, die Spiele und Training brauchen, arbeiten - und Dinge, die wir nicht gut gemacht haben, klar ansprechen und trainieren". Er habe "einen Prozess begonnen, da müssen wir diese Fehler in den kommenden Spielen abstellen und kompromissloser verteidigen."

Kapitän Joshua Kimmich meinte, es sei "mit der Fünferkette nicht alles schlecht" gewesen. "Ob mit Fünfer- oder Viererkette", ergänzte er, "die Fehler dürfen wir nicht machen."

Torhüter Kevin Trapp sagte zu dieser Debatte im ZDF: "Wir sollten uns jetzt nicht über das System beschweren. Wir haben es versucht, wir wollten es ausprobieren, um variabler zu sein. Am Ende werden wir sehen, was uns besser tut. Aber jetzt über das System zu sprechen nach dem Spiel, ist ein bisschen zu viel."