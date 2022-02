Köln (SID) - Der ehemalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange muss in der Saisonvorbereitung eine längere Zwangspause einlegen. Wie der 35-Jährige mitteilte, erlitt er kurz vor Abschluss seines Trainingslagers bei einem Fahrradsturz eine Verletzung am Schultereckgelenk. Auf einem Foto bei Instagram trägt der Hawaii-Champion von 2017 und 2018 seinen rechten Arm in einer Schlinge.

"Gemeinsam mit meinem Team setze ich alles daran, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen, und bin dankbar, dass ich mich mit den Besten ihres Fachs umgeben kann", schrieb Lange: "Im Moment läuft also eine Menge an Organisation. Ich arbeite so schnell wie möglich an einem neuen Rennplan."

Dem Hessen könnte damit sogar ein Ausfall für den ersten Saisonhöhepunkt drohen, seine Vorbereitung wird in jedem Fall stark eingeschränkt. Denn schon in zehn Wochen steht mit dem Ironman St. George im Bundesstaat Utah der erste Jahreshöhepunkt an. Dort wird die im Vorjahr auf Hawaii ausgefallene WM am 7. Mai nachgeholt.