Frankfurt am Main (SID) - Benedikt Höwedes hat seinen Abschied als Teammanager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit "familiären Gründen" erklärt. "Mein Vertrag lief nur bis zum Dezember. Wir bekommen im Mai zum dritten Mal Nachwuchs", sagte der Rio-Weltmeister in der ran Bundesliga Webshow. Höwedes (35) war im August 2021 in neuer Rolle zur DFB-Auswahl zurückgekehrt.

Bereits in seiner Zeit als Profi bei Lok Moskau (2018 bis 2020) habe er gemerkt, "dass ich mehr Zeit mit der Familie haben möchte – gerade wenn die Kinder noch so klein sind und sie mich brauchen", erläuterte Höwedes die Trennung: "Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, mir die Zeit zu nehmen, weil ich noch relativ jung bin. Ich genieße das unheimlich, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen."

Den Neuanfang im DFB-Team nach der verkorksten WM beobachtet er nun von außen, aber weiterhin mit Wohlwollen. Hansi Flick sei "ein hervorragender Trainer. Ich bin froh, dass ihm das Vertrauen weiterhin seitens des DFB geschenkt wird", sagte er über den Bundestrainer, mit dem er "immer wieder mal im Austausch" sei.

Flick und sein Trainerteam steckten jede Menge "Herzblut, Engagement und Akribie" in ihre Arbeit. Der Neustart biete laut Höwedes eine große Chance. "Das Schöne ist, dass man jetzt etwas ausprobieren kann."