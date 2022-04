In der belgischen Fußball-Liga ist die Begegnung zwischen Spitzenreiter Union Saint-Gilloise und Schlusslicht K Beerschot VAC abgebrochen worden.

Köln (SID) - Am letzten Spieltag der regulären Saison in der belgischen Fußball-Liga ist die Begegnung zwischen Spitzenreiter Union Saint-Gilloise und Schlusslicht K Beerschot VAC abgebrochen worden. Fans der Gäste randalierten in der zweiten Halbzeit, der Schiedsrichter beendete daher die Begegnung vorzeitig. Zum Zeitpunkt des Abbruchs stand es 0:0.