Bayern München hat den ersten Härtetest der Saison verloren. Der deutsche Fußball-Rekordmeister unterlag auf seiner Asien-Reise in Tokio Champions-League-Sieger Manchester City mit Ex-Trainer Pep Guardiola 1:2 (0:1). James McAtee gelang in der 22. Minute die Führung, Mathys Tel (81.) glich aus, ehe Aymeric Laporte (86.) traf. Der FC Bayern hatte durchaus seine Chancen, die beste davon Leroy Sane, der bei einem Freistoß nur die Latte traf (19.).

Trainer Thomas Tuchel wechselte angesichts der Strapazen zur Halbzeit die komplette Mannschaft aus. Auch Guardiola rotierte und brachte unter anderem Top-Torjäger Erling Haaland und Final-Torschütze Rodri. Dafür blieb der von den Bayern umworbene Kyle Walker, der zunächst als Kapitän auflief, in der Kabine.

Die beiden Klubs waren zuletzt erst im Frühjahr im Viertelfinale der Königsklasse aufeinandergetroffen. City hatte sich durchgesetzt (3:0/1:1).

Bei den Bayern fehlten Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Raphael Guerreiro und Eric Maxim Choupo-Moting, die gar nicht erst nach Asien mitgereist waren. Zudem verzichtete Tuchel auf sein Innenverteidiger-Duo Min-Jae Kim und Matthijs de Ligt (beide Trainingsrückstand).

Bislang gab es nur ein Freundschaftsspiel, das die Bayern im Trainingslager am Tegernsee locker mit 27:0 gegen den FC Rottach gewannen. ManCity ist in der Vorbereitung schon weiter. Der englische Meister spielt bereits am 6. August gegen den FC Arsenal um den Community Shield.

Am Samstag steht für die Münchner der zweite Test auf der Asien-Reise gegen Kawasaki Frontale in Tokio an. Zudem ist am 2. August ein Spiel gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp in Singapur geplant. Einen Tag später reisen die Bayern nach München zurück. Am 12. August findet der Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig statt.