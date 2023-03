Madrid (SID) - Der sechsmalige Europapokalsieger FC Sevilla hat auf die anhaltende sportliche Talfahrt reagiert und seinen Trainer Jorge Sampaoli entlassen. Das teilte der Tabellen-14. der spanischen LaLiga am Dienstag mit, nachdem das Team am Sonntag 0:2 gegen den Tabellennachbarn FC Getafe verloren hatte. Der 63 Jahre alte Argentinier hatte das Amt erst im Oktober übernommen.

"Die Tatsache, dass es der Mannschaft seit seinem Amtsantritt nicht gelungen ist, die unteren Ränge zu verlassen, und das Bild, das die Mannschaft in den vergangen Spielen bot, haben zu der Entscheidung geführt", schrieb der Verein. Man hoffe auf eine Reaktion in den verbleibenden zwölf Ligaspielen.

Der viermalige Europa-League-Sieger läuft den eigenen Ansprüchen in dieser Saison weit hinterher, in der Champions League war bereits in der Gruppenphase Schluss. Sampaoli-Vorgänger Julen Lopetegui musste im Anschluss an eine 1:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund den Hut nehmen.