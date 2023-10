Die zehnmonatige Sperre für Italiens Fußball-Nationalspieler Sandro Tonali ist von der FIFA bestätigt worden. Der Weltverband gab dem entsprechenden Antrag des italienischen Verbands FIGC am Freitag statt, den Bann auf alle internationalen Wettbewerbe auszudehnen. Der in einen Wettskandal verwickelte Mittelfeldspieler von Newcastle United aus der englischen Premier League muss seine Sperre sofort antreten.

Tonalis Trainer Eddie Howe hatte noch gehofft, den Neuzugang am Samstag im Spiel bei den Wolverhampton Wanderers einsetzen zu können. Am Mittwoch war der 23-Jährige in der Champions League gegen Borussia Dortmund (0:1) noch in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Es war vorerst sein letztes Spiel.

Am Donnerstag hatte die FIGC die Sperre offiziell verkündet. Tonali wird damit in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen können. Auch die EM in Deutschland wird er verpassen, sollte sich Titelverteidiger Italien qualifizieren. Tonali muss sich zudem einer mindestens sechsmonatigen Therapie zur Bekämpfung seiner Spielsucht unterziehen. Zudem wird er an 16 Vorträgen zum Thema Spielsucht teilnehmen müssen.

Sollte der geständige Tonali diese Verpflichtungen nicht erfüllen, droht ihm eine Sperre von über drei Jahren. Tonali, vor der Saison für 64 Millionen Euro von der AC Mailand zu den Magpies gekommen, hat seine Spielsucht eingeräumt. Er soll auf Spiele seiner früheren Klubs gewettet haben.

Vergangene Woche war bereits Nicolo Fagioli von Juventus Turin wegen seiner Spielsucht für sechs Monate gesperrt worden. Gegen Nicolo Zaniolo ( Aston Villa) laufen noch Ermittlungen.