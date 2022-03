Doha (SID) - Der ukrainische Verbandspräsident Andrij Pawelko hat beim Kongress des Fußball-Weltverbandes FIFA mit emotionalen Worten seine Hoffnung auf ein Ende des Krieges ausgedrückt. "Wir möchten keinen Luftalarm hören, wir wollen wieder Fangesänge. Wir wollen wieder volle Stadien statt zerbombter Städte - das sind unsere Ziele", sagte der 46-Jährige in einer in der Ukraine aufgezeichneten Videobotschaft, in der er eine schusssichere Weste trug.

"Wir werden dem Angriff widerstehen, wir werden kämpfen", betonte Pawelko angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Das Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ergänzte: "Der Fußball war schon immer ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft." Vielleicht könne der Fußball dabei helfen, "diesen furchtbaren Krieg irgendwann hinter uns zu lassen".

Zudem bedankte sich Pawelko für den Zuspruch der vergangenen Wochen. "Jede Geste des Mitgefühls und der Unterstützung tragen wir in unseren Herzen", sagte er: "Das bedeutet uns sehr viel."