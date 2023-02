Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat im Zyklus 2019-2022 einen Rekordgewinn von 7,6 Milliarden US-Dollar (gut 7,1 Milliarden Euro) verzeichnet. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den das Council am Dienstag genehmigte. Für den Zeitraum von 2023 bis 2026 erwartet die FIFA einen Gewinn von elf Milliarden US-Dollar (gut 10,2 Milliarden Euro).

"Die beispiellosen Investitionen der FIFA in den Fußball sind das Ergebnis unserer soliden finanziellen Transparenz und ein konkretes Beispiel dafür, wie wir den Fußball wirklich global gestalten wollen", sagte Präsident Gianni Infantino. "Der durchschlagende Erfolg der Weltmeisterschaft in Katar war der Schlüssel für die Fähigkeit der Organisation, ihre Mission in Bezug auf unsere Mitgliedsverbände und die Welt des Fußballs zu erfüllen, trotz der vielfältigen Herausforderungen, mit denen wir im vergangenen Zyklus konfrontiert waren, nicht zuletzt der COVID-19-Pandemie."