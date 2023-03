Frankfurt am Main (SID) - Andere Taktik, neue Gesichter: Hansi Flick beginnt beim ersten Länderspiel nach dem frühen WM-Aus in Katar mit den Experimenten für die Heim-EM 2024 und lässt dennoch klar auf Sieg spielen. "Wir wollen gewinnen und viel Selbstvertrauen zeigen. Wir wollen Spieler fördern und fordern und ihnen eine Chance geben", sagte der Fußball-Bundestrainer vor dem Duell mit Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz.

Er sei "sehr zufrieden" mit den sechs Neulingen im Kader, betonte Flick. "Den März nutzen wir, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, neue Spieler zu analysieren. Jeder Einzelne zeigt genau das, was wir uns vorgestellt haben", sagte er. Hervor hob er Malick Thiaw (AC Mailand), der "sehr aufmerksam und selbstbewusst sei", und Felix Nmecha ( VfL Wolfsburg), dem er "enorme Qualitäten" bescheinigte.

Im Tor wird in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer gegen Peru und Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln Marc-Andre ter Stegen stehen. Neuers Kapitänsbinde übernimmt Joshua Kimmich. Flick setzt auf ein System mit zwei Spitzen: Timo Werner, der die WM verpasst hatte, und Niclas Füllkrug. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (30 Jahre/30 Länderspiele) - Wolf/Borussia Dortmund (27/0), Ginter/SC Freiburg (29/48), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (23/8), Raum/RB Leipzig (24/15) - Kimmich/Bayern München (28/74), Can/Borussia Dortmund (29/37) - Wirtz/Bayer Leverkusen (19/4), Havertz/FC Chelsea (23/33) - Füllkrug/Werder Bremen (30/4), Werner/RB Leipzig (27/55). - Trainer: Flick

Peru: Gallese/Orlando City (32/93) - Advincula/Boca Juniors (33/108), Zambrano/Alianza Lima (33/64), Abram/Atlanta United (27/33), Trauco/San Jose Earthquakes (30/68) - Aquino/CF America (27/39), Tapia/Celta Vigo (27/77), Yotun/Sporting Cristal Lima (32/118) - Carrillo/Al-Hilal (31/90), Flores/Atlas Guadalajara (28/64) - Lapadula/Cagliari Calcio (33/25). - Trainer: Reynoso

Schiedsrichterin: Maria Sole Caputi (Italien)