Hansi Flick wird nach der ernüchternden Niederlage gegen Ungarn für den Nations-League-Abschluss am Montag gegen England Veränderungen vornehmen.

London (SID) - Bundestrainer Hansi Flick wird nach der ernüchternden Niederlage gegen Ungarn (0:1) für den Nations-League-Abschluss am Montag (20.45 Uhr/RTL) in London gegen England Veränderungen vornehmen. Der gelbgesperrte Abwehrchef Antonio Rüdiger dürfte durch Nico Schlotterbeck ersetzt werden, der mit Niklas Süle innen ein Dortmunder Duo bilden könnte. "Wir überlegen noch, wie wir das machen", sagte Flick am Sonntag, und er brachte Matthias Ginter oder Armel Bella Kotchap als Alternativen ins Spiel.

Rechts hinten wird in der Viererkette Thilo Kehrer erwartet. "Wir wollen das eine oder andere noch mal taktisch machen und den Spielern vor allem unser Vertrauen schenken", sagte der Bundestrainer. Im Tor wird wie schon gegen Ungarn Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona stehen.

Offensiv wird Jamal Musiala in seinem "zweiten Zuhause" England eine Chance von Beginn an erhalten. "Das ist für ihn auch eine tolle Sache", sagte Flick. Auch Kai Havertz könnte im Wembley-Stadion in die Startelf rücken. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

England: Pope/Newcastle United (30 Jahre/9 Länderspiele) - Walker/Manchester City (32/69), Dier/Tottenham Hotspur (28/46), Maguire/Manchester United (29/47) - Trippier/Newcastle United (37/32), Bellingham/Borussia Dortmund (19/16), Rice/West Ham United (23/33), Saka/FC Arsenal (21/19) - Mount/FC Chelsea (23/31), Sterling/FC Chelsea (27/78) - Kane/Tottenham Hotspur (29/74). - Teammanager: Southgate

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (30/29) - Kehrer/West Ham United (26/21), Süle/Borussia Dortmund (27/41), Schlotterbeck/Dortmund (22/4), Gosens/Inter Mailand (28/13) - Kimmich/Bayern München (27/69), Gündogan/Manchester City (31/61) - Havertz/FC Chelsea (23/29), Musiala/Bayern München (19/16), Sane/Bayern München (26/46) - Werner/RB Leipzig (26/54) - Trainer: Flick

Schiedsrichter: Danny Makkelie ( Niederlande)