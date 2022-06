München (SID) - Bundestrainer Hansi Flick hat Stürmer Timo Werner gegen Kritik verteidigt. "Es wird ein bisschen unterschätzt, was er für die Mannschaft leistet. Bei ihm ist wirklich Bereitschaft da, Wege zu gehen, den Gegner unter Druck zu setzen. Er schafft Räume vor der Abwehr", sagte Flick vor dem Fußball-Klassiker am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen England.

Beim durchwachsenen Nations-League-Auftakt am vergangenen Samstag in Bologna gegen Europameister Italien (1:1) agierte Werner als Stürmer glücklos und kam zu keiner ernsthaften Chance. Der 26-Jährige vom FC Chelsea stand in acht der zehn Länderspiele unter Flick in der Startelf (sechs Tore), die beiden anderen verpasste er aufgrund einer Zerrung.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fand nach dem Auftritt in Bologna ebenfalls lobende Worte für den formschwachen Werner. Er sei ein großer Fan von ihm. Werner habe große Geschwindigkeit, zeige Einsatz für das Team, mache Tore und bereite auch vor, hatte Matthäus bei Bild-TV erklärt.