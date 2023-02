München (SID) - Prominentes Treffen am DFB-Campus: Bundestrainer Hansi Flick, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick und der Schweizer Murat Yakin kamen mit angehenden Profitrainern in Frankfurt/Main zum länderübergreifenden Gedankenaustausch zusammen. "Es ist ein super Format, hier die Pro-Lizenz-Lehrgänge aus Österreich, der Schweiz und Deutschland zusammenzuhaben. In allen drei Ländern wird innovativ gearbeitet", sagte Flick bei DFB.tv.

Er finde es "klasse, über den Tellerrand hinauszublicken und gemeinsam an Themen wie der Spielvorbereitung zu arbeiten - und voneinander zu lernen". Auch Voss-Tecklenburg war angetan: "Wie immer nehme ich total viel Wissen aus diesem Zusammentreffen mit. Um sich weiterzuentwickeln, ist so ein länderübergreifender Austausch sehr wichtig. Gleichzeitig habe ich wieder festgestellt: Trotz aller wichtigen Nuancen sprechen wir von einem Fußball." Für Rangnick war es "eine ganz tolle Idee", Yakin lobte das "tolle Format".

Bei dem Treffen waren neben dem neuen Nationalmannschafts-Sportchef und DFB-Sportdirektor Rudi Völler auch Expertenteams des FC Liverpool und des FC Arsenal dabei.