Bundestrainer Hansi Flick hat seine Fußball-Nationalspieler gegen die zunehmende Kritik verteidigt. "Die Kritik müssen wir uns gefallen lassen, das ist okay. Es ist auch okay, wenn es sich auf meine Person fokussiert. Ihr könnt gerne mich kritisieren, aber lasst die Spieler nach einer langen Saison draußen", sagte Flick vor dem Länderspiel am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Polen auf der Pressekonferenz.

Flick räumte allerdings ein, dass man sich die letzten Spiele anders vorgestellt habe. "Das ist nicht unser Anspruch", sagte er nach dem 3:3 gegen die Ukraine in Bremen. Die Anzahl der Gegentore hätten aber weder etwas mit der "Formation oder dem System" zu tun. "Das waren individuelle Fehler", sagte Flick. Er sei aber überzeugt, "dass wir nächstes Jahr im Juni eine Mannschaft stehen haben, die top vorbereitet ist auf die EURO."

Bei den Spielen im September gegen Japan und Frankreich wird Flick auf Experimente verzichten. "Im September ist der Fokus noch mehr auf Stabilität gerichtet", sagte Flick.