Der Traditionsklub AC Florenz hat den Vormarsch italienischer Klubs im Europapokal fortgesetzt. Der Verein aus der Toskana verlor am Donnerstag zwar vor eigenem Publikum 2:3 (0:1) gegen den polnischen Fußball-Meister Lech Posen, zog dank des 4:1-Erfolgs im Hinspiel aber ins Halbfinale der Conference League ein. Florenz musste nach einem 0:3-Rückstand noch zittern, ehe Riccardo Sottil (78.) und Gaetano Castrovilli (90.+2) die Nerven beruhigten.

Zuvor hatten Inter Mailand und der AC Mailand das Halbfinale der Champions League erreicht. Erstmals seit 20 Jahren stehen somit zwei italienische Klubs in der Vorschlussrunde der Königsklasse.

Die Halbfinal-Begegnungen der Conference League finden am 11. und 18. Mai statt, das Finale am 7. Juni in Prag. Der Bundesliga-Vertreter 1. FC Köln war bereits in der Gruppenphase gescheitert.