Köln (SID) - Der Schweizer Fußballmeister FC Zürich wartet auch nach drei Saisonspielen unter dem neuen Coach Franco Foda auf einen Sieg und einen Treffer in der Super League. Am Samstag verlor der Titelverteidiger mit 0:2 (0:2) beim FC St. Gallen, der vom Deutschen Peter Zeidler gecoacht wird.

Für den FCZ stehen 0:6 Tore und nur ein Punkt zu Buche. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Foda, Nachfolger von Meister-Coach Andre Breitenreiter (TSG Hoffenheim), besitzt in Zürich einen Zweijahresvertrag bis 2024. Der FC Zürich hatte in der vergangenen Saison erstmals seit 2009 den Titel in der Schweiz geholt.