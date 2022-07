Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt nutzt die spielfreie Zeit im Vorfeld der WM in Katar und reist nach Japan. Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, tourt der Europa-League-Sieger vom 13. bis 20. November durch das asiatische Land, um seine "internationalen Aktivitäten in Japan zu intensivieren". Dabei sind auch zwei Testspiele gegen die Urawa Red Diamonds am 16. November und zwei Tage später gegen Gamba Osaka geplant.