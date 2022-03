Eintracht Frankfurt und SC Freiburg sind in der Länderspielpause in Tests gegen Zweitligisten jeweils nicht über ein Remis hinausgekommen.

Frankfurt am Main (SID) - Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und SC Freiburg sind in der Länderspielpause in Tests gegen Zweitligisten jeweils nicht über ein Remis hinausgekommen. Frankfurt kam ohne seine Nationalspieler gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Den frühen Führungstreffer von Goncalo Paciencia (10.) konnte Pascal Köpke (78.) noch egalisieren.

Die Freiburger holten dagegen bei ihrem 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Heidenheim einen Rückstand auf. Lukas Kübler (17.) hatte nach dem Treffer von Maurice Malone (13.) eine schnelle Antwort parat. Für die Breisgauer kommt es nach der Länderspielpause am 2. April zum Spitzenspiel gegen Bayern München, auf die Eintracht wartet zeitgleich mit dem Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth eine Pflichtaufgabe im Rennen um die Europacupplätze.