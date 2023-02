Köln (SID) - Nach ihrer Premiere als erste Schiedsrichterin bei einer Fußball-WM der Männer steht Stephanie Frappart vor einem weiteren Meilenstein in ihrer Karriere: Erstmals in der Geschichte der französischen Ligue 1 wird die 39-Jährige am Sonntag zusammen mit Manuela Nicolosi und Elodie Coppola beim Spiel Troyes AC" itemprop="name" />ES Troyes AC gegen AS Monaco ein rein weibliches Schiedsrichtergespann bilden. Das gab der französische Verband FFF bekannt. Lediglich der vierte Unparteiische wird männlich sein.

Das Duell zwischen Abstiegskandidat Troyes und Champions-League-Anwärter Monaco um Torwart Alexander Nübel soll auch als Vorbereitung dienen: Frappart, Nicolosi und Coppola sind vom Weltverband FIFA für die WM der Frauen (20. Juli bis 20. August) in Australien und Neuseeland nominiert worden.

Frappart hatte bei der Winter-WM in Katar das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica ebenfalls zusammen mit zwei Assistentinnen gepfiffen und dabei gute Kritiken erhalten.

Die Französin ist es mittlerweile schon gewohnt, Fußball-Geschichte zu schreiben: Im April 2019 leitete sie als erste Frau ein Spiel der französischen Liga, im Dezember 2020 war es in der Champions League soweit.