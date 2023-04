Die Fußballerinnen des FC Barcelona sind erneut ins Finale der Champions League eingezogen - und könnten in diesem auf den VfL Wolfsburg treffen.

Die Fußballerinnen des FC Barcelona sind zum dritten Mal in Folge ins Endspiel der Champions League eingezogen - und könnten in diesem auf den deutschen Fußballmeister VfL Wolfsburg treffen. Gegen den englischen Topklub FC Chelsea mit den Nationalspielerinnen Ann-Katrin Berger reichte Barca nach dem 1:0-Hinspielerfolg ein 1:1 (0:0) zum Weiterkommen.

Die Norwegerin Caroline Hansen (63.) schoss Barcelona vor 72.262 Zuschauerinnen und Zuschauern im Camp Nou in Führung. Nur vier Minuten später aber glichen die Londonerinnen durch Hansens Landsfrau Guro Reiten aus und machten die Neuauflage des Endspiels 2021, als Barca zum bislang einzigen Mal die Königsklasse gewonnen hatte, wieder spannend.

Weltfußballerin Alexia Putellas stand nach ihrem Kreuzbandriss im vergangenen Juli erstmals wieder im Kader des FC Barcelona, die 29 Jahre alte Mittelfeldspielerin kam aber nicht zum Einsatz.

Auf ihre Kontrahentinnen im Endspiel am 3. Juni in Eindhoven muss Barcelona bis Montag warten. Dann tritt der VfL nach dem 2:2 im Heimspiel diesmal beim FC Arsenal an. Die Londonerinnen hatten im Viertelfinale die Frauen von Bayern München ausgeschaltet.