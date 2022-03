Starspielerin Alexia Putellas und Co. vom FC Barcelona hoffen im Frauen-Clasico gegen Real Madrid am Mittwoch auf ein volles Camp Nou.

Barcelona (SID) - Großes Spiel vor riesiger Kulisse: Starspielerin Alexia Putellas und Co. vom FC Barcelona hoffen im Frauen-Clasico gegen Real Madrid am Mittwoch auf ein volles Camp Nou. "Wir sind bereit, vor so vielen Menschen zu spielen", sagte die Weltfußballerin vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League (18.45 Uhr/DAZN): "Morgen könnte der Beginn einer neuen Ära sein. Mädchen werden davon träumen, ab morgen Fußballerin zu werden. Es wird der Beginn von etwas sehr Schönem". Das Hinspiel gewannen die Titelverteidigerinnen mit 3:1.

Barca hat für die Partie Tickets in der ganzen Welt verkauft, Fans kommen sogar aus Chile oder Venezuela eingeflogen. "Wir haben Schmetterlinge im Bauch", sagte Patri Guijarro. Ob das legendäre Camp Nou mit seinen rund 99.000 Plätzen am Ende aber wirklich voll besetzt sein wird, ist noch unklar. Klubmitglieder hatten zum Start des Ticketverkaufs zunächst 24 Stunden lang exklusiv das Recht, Karten zu reservieren - und mussten dafür nur eine Verwaltungsgebühr zahlen. Damit diese auch wirklich ins Stadion kommen, rührte unter anderem Pierre-Emerick Aubameyang die Werbetrommel. Für Nicht-Mitglieder lagen die Preise für Tickets zwischen neun und 15 Euro.

"Wir schreiben Geschichte im Frauenfußball", ist sich Mapi Leon sicher. Denn der bisherige Zuschauer-Weltrekord für ein Frauen-Spiel auf Klubebene aus dem Jahr 2019, als Barca bei Atletico Madrid vor 60.739 Fans gewann, wird auf jeden Fall übertroffen. "Ein Traum wird wahr", sagte die ehemalige Bundesliga-Spielerin Fridolina Rolfö: "Ich bin sehr aufgeregt."