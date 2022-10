Die Fußballerinnen von England treten am 6. April 2023 im Londoner Wembleystadion beim "Finalissima" gegen Südamerika-Champion Brasilien an.

Nyon (SID) - Die Fußballerinnen von Europameister England treten am 6. April 2023 im Londoner Wembleystadion beim "Finalissima" gegen Südamerika-Champion Brasilien an. Die Partie lehnt sich an die Begegnung der Männer im Juni zwischen Italien und Argentinien (0:3) an. Die Engländerinnen haben das EM-Finale 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland gewonnen.