Die deutschen Fußballerinnen starten mit Selbstbewusstsein in ihre Titelmission bei der EM in England.

London (SID) - Die deutschen Fußballerinnen starten mit Selbstbewusstsein in ihre Titelmission bei der EM in England. "Wir wissen, was wir können und wollen unseren Plan durchziehen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Auftaktspiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Dänemark.

Gegen den Vize-Europameister mit Torjägerin Pernille Harder erwartet die 54-Jährige eine "große Aufgabe", aber "wir werden unsere ganze Energie und unseren Willen ins Spiel bringen". Dänemark habe "ein gutes und mental starkes Teamgefüge, in dem alle bereit sind, jedem Ball nachzugehen", betonte die Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

Die DFB-Frauen fiebern zudem der Atmosphäre im mit rund 15.000 Zuschauern ausverkauften Brentford Community Stadium von London entgegen. "Gefühlt steigt minütlich die Vorfreude", sagte Voss-Tecklenburg am Donnerstag, nachdem die Mannschaft am Vorabend gemeinsam das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich (1:0) geschaut hatte.

Der achtmalige Europameister trifft in der Hammergruppe B zudem in Brentford auf Titelkandidat Spanien (12. Juli), der allerdings ohne seine verletzte Weltfußballerin Alexia Putellas auskommen muss. Im letzten Gruppenspiel geht es in Milton Keynes gegen Außenseiter Finnland (16. Juli).