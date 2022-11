Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich rechnet mit weiteren WM-Einsätzen seines Schützlings Daniel Siebert. "Er hatte das Spiel sicher im Griff und traf angemessene Entscheidungen", sagte Fröhlich dem SID mit Blick auf die Vorstellung des Berliners bei seinem WM-Debüt am Samstag in der Partie zwischen Australien und Tunesien (1:0): "Er kann, gemeinsam mit seinem Team, sehr stolz auf diesen Auftritt sein und darf zurecht auf weitere Einsätze hoffen."