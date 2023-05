Der mittelitalienische Fußball-Klub Frosinone Calcio steht als erster Serie- A-Aufsteiger fest. Drei Spieltage vor Ende der Serie- B-Saison schaffte der vom Weltmeister von 2006, Fabio Grosso, trainierte Verein die Rückkehr in die Topliga.

Frosinone hatte am Montag den Rivalen Reggina 3:1 bezwungen. Die Fans feierten in und um das Stadion von Frosinone den dritten Serie-A-Aufstieg in der Vereinsgeschichte. Zuletzt hatte der Klub vor fünf Jahren in der Topliga gespielt.