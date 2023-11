Der englische Fußball trauert um Terry Venables. Der ehemalige Nationaltrainer (1994 bis 1996) verstarb im Alter von 80 Jahren. Dies teilte seine Familie am Sonntag mit. Venables hatte die englische Nationalmannschaft 1996 bei der Heim-EM ins Halbfinale geführt, wo die Three Lions im Elfmeterschießen am späteren Titelträger Deutschland scheiterten.

Von 2006 bis 2007 kehrte er als Co-Trainer von Steve McLaren noch einmal zum englischen Nationalteam zurück. Seine größten Erfolge als Klub-Trainer feierte Venables mit dem FC Barcelona, mit dem er 1985 die spanische Meisterschaft gewann, und den Tottenham Hotspur, die er 1991 zum Gewinn des FA-Cups führte.