Jamaika hat beim Gold Cup des Kontinentalverbandes CONCACAF in Mexiko das Ticket für die Fußball-WM der Frauen 2023 gelöst.

Köln (SID) - Jamaika hat beim Gold Cup des Kontinentalverbandes CONCACAF in Mexiko das Ticket für die Fußball-WM der Frauen 2023 gelöst. Die Jamaikanerinnen qualifizierten sich mit einem 4:0 (1:0) gegen Haiti in Monterrey fürs Halbfinale und damit auch für die WM-Endrunde im kommenden Sommer in Australien und Neuseeland. Zuvor hatten es bereits Weltmeister USA, Olympiasieger Kanada und Costa Rica zur WM geschafft.

Haiti und Panama bekommen jeweils als Gruppendritte des Kontinentalturniers für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik im Februar eine weitere WM-Chance bei einem Qualifikationsturnier.

Am Donnerstag treffen Kanada und Jamaika sowie die USA und Costa Rica im Gold-Cup-Halbfinale aufeinander, der Turniersieger qualifiziert sich direkt für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Der Finalverlierer spielt gegen den Turnierdritten ein Play-off.