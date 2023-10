Mit der WM 2030 dringt der Fußball-Weltverband FIFA in völlig neue Dimensionen vor und wird Spiele auf drei Kontinenten veranstalten. Das Turnier wird in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden, zudem soll es Partien in Südamerika geben. Uruguay, Argentinien und Paraguay stehen als Gastgeber bereit. Darauf verständigte sich das FIFA-Council bei seiner Sitzung am Mittwoch.

Die Pläne werden beim FIFA-Kongress im Jahr 2024 abgesegnet. Daran besteht kein Zweifel. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der WM wolle man "die ganze Welt einladen, an der Feier des schönen Spiels (...) und der FIFA-Weltmeisterschaft selbst teilzunehmen", hieß es in der FIFA-Mitteilung.

Spanien, Portugal und Marokko werden automatisch für das Turnier qualifiziert sein. Das Eröffnungsspiel wird im Estadio Centenario in Uruguays Hauptstadt Montevideo stattfinden.

"In einer geteilten Welt vereinen FIFA und Fußball", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Der FIFA-Rat, der die gesamte Welt des Fußballs vertritt, hat einstimmig beschlossen, das 100-jährige Jubiläum der FIFA-Weltmeisterschaft, deren erste Ausgabe 1930 in Uruguay stattfand, auf die angemessenste Weise zu feiern. Infolgedessen wird in Südamerika gefeiert und drei südamerikanische Länder – Uruguay, Argentinien und Paraguay – werden jeweils ein Spiel (...) ausrichten."

Infantino sprach weiter von "einer einzigartigen globalen Präsenz", die das Turnier dank der Pläne einnimmt.