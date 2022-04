Doha (SID) - Im Eröffnungsspiel der Fußball-WM in diesem Jahr trifft Gastgeber Katar auf Ecuador. Die Partie in Gruppe A findet am 21. November im Al-Bayt-Stadion in al-Chaur im Norden der katarischen Hauptstadt Doha statt. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Katar ist erstmals bei einer WM dabei, als Gastgeber war der Wüstenstaat automatisch für das Turnier qualifiziert. Zudem trifft die katarische Nationalmannschaft auf Afrikameister Senegal und die Niederlande. Das Finale wird am 18. Dezember gespielt.