Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss beim Conference-League-Spiel bei PAOK Saloniki am Donnerstagabend (21:00 Uhr/RTL) auf Mario Götze verzichten. Wie Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Mittwoch bestätigte, blieb der Mittelfeldspieler in Deutschland, weil dessen Ehefrau Ann-Kathrin das zweite gemeinsame Kind erwartet.

"Mario hat mich beim Training angesprochen und auch zuvor mit Markus Krösche gesprochen und unser 'Go' eingeholt", erklärte Toppmöller: "Für uns war es keine Frage, diesem Wunsch stattzugeben."

In Griechenland erwartet der Eintracht-Coach "einen heißen Tanz" mit einem "aggressiven und spielstarken Gegner mit einem guten Publikum im Rücken." Das Fehlen von Götze erschwert die Aufgabe der Eintracht in Griechenland nun zusätzlich. Der 31-Jährige spielte in dieser Saison bisher jedes Pflichtspiel für die Eintracht, stand nur einmal nicht in der Startelf.

Auch mit dem Weltmeister von 2014 reichte es in der Bundesliga in sechs Spielen bisher nur zu einem Sieg. Am vergangenen Wochenende gab es eine 0:2-Niederlage in Wolfsburg, bei der Götze mit Gelb-Rot vom Platz flog. Vor allem die Offensive schwächelte zuletzt, doch Toppmöller ist sich sicher, dass Frankfurt bald schon wieder in die Erfolgsspur findet. "Der Knoten wird platzen. Ich breche eine Lanze für unsere Offensivspieler", sagte Toppmöller.