Der FC Genua 93 hat seinen direkten Wiederaufstieg in die Serie A vorzeitig perfekt gemacht. Italiens erster Fußball-Meister ist nach seinem 2:1-Erfolg gegen Ascoli Calcio und dem 1:1 seines Rivalen AS Bari bei acht Zählern Vorsprung in den beiden letzten Runden der zweitklassigen Serie B nicht mehr vom zweiten Aufstiegsplatz zu verdrängen.

Bereits seit Monatsbeginn steht Serie-B-Spitzenreiter Frosinone Calcio als Rückkehrer ins Oberhaus fest. Der dritte Aufsteiger wird nach Anschluss der Punktrunden in Play-offs zwischen den sechs Mannschaften hinter dem Führungsduo ausgespielt.