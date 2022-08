Willstätt (SID) - Nach vier Jahren als Akteurin beim Ex-Bundesligisten SC Sand wechselt die österreichische Fußball-Nationalspielerin Marina Georgieva (25) zu Paris St. Germain. Die Abwehrspielerin erhält an der Seine einen Zweijahresvertrag bis 2024.

Bei der EM in England stand Georgieva in Österreichs Anfangsformation im Viertelfinale gegen Deutschland (0:2). Sand war in der vergangenen Saison aus der Frauen-Bundesliga abgestiegen.