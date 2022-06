Die deftige Pleite der italienischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Deutschland hat bei Gianluigi Donnarumma Spuren hinterlassen.

Mönchengladbach (SID) - Die deftige Pleite der italienischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Deutschland hat bei Torhüter Gianluigi Donnarumma Spuren hinterlassen. Der Europameister-Kapitän legte sich nach dem 2:5 in Mönchengladbach mit einer TV-Reporterin an. Diese hatte ihn auf seinen Patzer vor dem Treffer zum 0:5 angesprochen und dabei bemerkt, dass Donnarumma zuletzt häufiger Schwächen im Spielaufbau gezeigt habe.

"Wer polemisch sein will, der soll polemisch sein", sagte der Torwart von Paris St. Germain, der schon im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid ähnlich gepatzt hatte. "Es gibt nicht einen Schuldigen, sondern nur das Team. Wenn du mir die Schuld geben willst für den Fehler, dann mach das, kein Problem", sagte der 23-Jährige unmittelbar nach Schlusspfiff und fügte an: "Ich denke, dass ihr alle wegen dieser Fehler etwas konstruieren wollt. Nun gut..."

Donnarumma hatte im Achtelfinalrückspiel der Königsklasse vor dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Karim Benzema einen Fehlpass in die Füße von Vinicius Junior gespielt und so das Gegentor mitverantwortet. Gegen Deutschland leistete sich Donnarumma erneute einen schwachen Pass, diesmal in den Fuß von DFB-Joker Serge Gnabry. Nutznießer war Torschütze Timo Werner.

Die RAI-Journalistin Tiziana Alla reagierte prompt: "In diesem Beruf muss man eben Fragen stellen" und erhielt Rückendeckung mehrerer Kollegen.