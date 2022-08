Trainer Oliver Glasner zieht vor dem UEFA-Supercup Selbstvertrauen aus den Auftritten mit Eintracht Frankfurt in der Europa League.

Helsinki (SID) - Trainer Oliver Glasner zieht vor dem UEFA-Supercup Selbstvertrauen aus den Auftritten mit Eintracht Frankfurt in der Europa League. Seine Mannschaft habe gezeigt, "dass es immer wieder eine Chance gibt", sagte der Österreicher. In das Duell mit Champions-League-Sieger Real Madrid am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL und DAZN) gehe die Eintracht "überhaupt nicht ängstlich, sondern mit großer Freude".

Aus Glasners Sicht wird es gegen das Starensemble um Rio-Weltmeister Toni Kroos wichtig sein, "mit großer Leidenschaft, Begeisterung und Lauffreude" zu spielen. "Ich bin sehr zuversichtlich und habe allergrößtes Vertrauen in unsere Mannschaft, dass wir auch in der Lage sind, Real Madrid vor Probleme zu stellen", betonte der Eintracht-Coach. Das Ziel sei klar: "Wir wollen die nächste Trophäe nach Frankfurt holen."

Nationaltorhüter Kevin Trapp sieht in der Partie gegen die Königlichen in Helsinki dazu die "Belohnung" für den Europa-League-Titel. "Wir dürfen uns mit der vielleicht besten Mannschaft in Europa messen. Das hat einen hohen Stellenwert", sagte der 32-Jährige.