Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry von Rekordmeister Bayern München glaubt bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) an den ganz großen Coup. "Mit Deutschland die WM zu gewinnen, ist ein Kindheitstraum. Es ist glaube ich ein Gefühl, was wir nicht beschreiben können. Deswegen: Das ist das Ziel. Und das wäre schon einfach geil", sagte der 27-Jährige gegenüber RTL/ntv vor der WM-Generalprobe am Mittwoch (17.00 Uhr/RTL) im Oman.

Es sei ein Traum, bei dem man hoffe, "dass er in Erfüllung geht. Ich glaube, für einen Fußballspieler gibt es wenig Schöneres", so Gnabry. Auf dem Weg dorthin gelte es bei der schwer in der Kritik stehenden WM im Wüstenstaat "eine gewisse Balance zu finden und uns auf das Sportliche zu konzentrieren", ergänzte sein Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich.

"Wir haben die Möglichkeit, hier eine WM zu spielen. Für manche die erste. Dementsprechend glaube ich schon, dass wir uns auf das Sportliche fokussieren sollten. Natürlich werden wir auch hier mit offenen Augen durch das Land gehen." Kimmichs glaubt, "wenn wir hier das Turnier spielen, dass wir wahrscheinlich nicht viel von den Missständen sehen oder erleben werden."

Trotzdem sei es die Pflicht des DFB-Teams "immer wieder darauf hinzuweisen", auch wenn der Fehler der Vergabe bereits vor zwölf Jahren passiert sei. "Jetzt darüber zu diskutieren ist angebracht, aber schwierig. Wir werden es jetzt nicht mehr ändern. Aber wenn eben der FIFA die Kriterien wichtig sind, dann sollte man bei der Vergabe darauf achten", meinte Kimmich.

Sein WM-Eröffnungsspiel bestreitet der viermalige Weltmeister Deutschland am 23. November gegen Japan.